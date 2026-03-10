Физика катастрофы

Ученые Морского гидрофизического института РАН совместно с коллегами из Южного научного центра РАН провели комплексное исследование последствий крупнейшей экологической катастрофы в истории российского сектора Черного моря — гибели танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе 15 декабря 2024 года: в жестокий шторм они переломились и затонули. По оценке Министерства транспорта, в море попало от 2500 до 3000 т мазута марки М-100.

Впервые на основе численного моделирования и спутниковых данных восстановлена полная пространственно-временная картина распространения мазутного загрязнения, оценены его экологические последствия и подтверждена высокая точность разработанной в МГИ РАН системы оперативного прогнозирования. Результаты опубликованы в журнале Physical Oceanography («Морской гидрофизический журнал»). В основе исследования — отечественная система прогнозирования дрейфа и трансформации нефтепродуктов в морской среде FOTS (Floating Object Tracking System), разработанная в Морском гидрофизическом институте. Для оценки характеристик морской среды использовались результаты работы Экспериментального центра морских прогнозов Азово-Черноморского региона МГИ РАН, который предоставлял данные о прогнозе скорости течений и температуры глубинных слоев на десять дней вперед от текущей даты.

Система FOTS в ходе ликвидации аварии заблаговременно — за двое-трое суток — предсказала выход мазута к берегам Анапы, Керчи, Севастополя и Евпатории, что позволяло МЧС России концентрировать силы в районах ожидаемого загрязнения. Точность расчетов подтверждена результатами верификации по радарным снимкам спутника Sentinel-1, оптическим снимкам Landsat-8 и данным натурных наблюдений МЧС России и Морской спасательной службы.

На основе полученных результатов оценены ареалы распространения мазутных загрязнений в Черном море. Проведенное исследование показало, что загрязнение охватило более 700 км побережья — от Евпатории до Анапы, а активная фаза его распространения длилась свыше 25 дней, что значительно превышает типичные временные масштабы подобных инцидентов.

Наиболее опасная обстановка сложилась в мелководных прибрежных зонах, прежде всего в районах Анапы и Керченского пролива, где осевший на дно мазут формирует долгосрочные источники вторичного загрязнения. Для оценки ущерба специалистами Южного научного центра РАН в январе 2025 года было оперативно проведено экспедиционное обследование более 80 км побережья Анапской пересыпи с закладкой 27 шурфов и подводными съемками с помощью телеуправляемого аппарата. Экспедиционное обследование выявило пять типов загрязнения прибрежной зоны, в том числе погребенные под слоем песка слои мазута на глубинах 12–35 см общей массой 25,3 т.

Радарные наблюдения начиная с апреля 2025 года фиксируют признаки вторичного загрязнения в Керченском проливе и вблизи Анапы. Вместе с тем объемы вторичного загрязнения оказались относительно невелики: аномальные ветровые условия в 2025 году привели к понижению температуры придонных вод Керченского пролива, что препятствовало всплытию осевшего мазута и способствовало постепенной нормализации экологической обстановки.

Полученные результаты имеют важное значение для совершенствования систем мониторинга и прогнозирования нефтяного загрязнения морской среды, а также для разработки более эффективных методов ликвидации последствий аварийных разливов тяжелых нефтепродуктов. Высокая эффективность использованных методов указывает на необходимость создания аналогичных региональных прогностических систем для других морских бассейнов России.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках крупного научного проекта по приоритетным направлениям научно-технологического развития (соглашение №075-15-2024-528 от 24.04.2024).

Арсений Кубряков, заместитель директора МГИ РАН по науке, доктор физико-математических наук, ответил на вопросы «Ъ-Науки».

— Какие факторы привели к тому, что шторм 15 декабря 2024 года обернулся крупнейшей экологической катастрофой в российском секторе Черного моря?

— Определяющим фактором стало стечение нескольких обстоятельств одновременно. Южный шторм 15 декабря сформировал волны высотой до двух с половиной метров высотой, что превышало допустимые эксплуатационные параметры для судов класса «река—море», к которым относились оба танкера. Суда этого класса изначально не предназначены для работы в условиях открытого моря при подобном волнении, были нарушены сезонные ограничения на плавание в акватории пролива из-за простоя возле порта. Неудовлетворительное состояние судов (им было более 50 лет — 1969 года постройки), в частности усталость металла корпусов,— еще один фактор возникновения аварии. Высокое содержание груза — более 4300 т мазута на каждом борту — и слабое выветривание мазута марки М-100 и определило масштаб катастрофы.

— Если сравнивать эту аварию с предыдущими инцидентами в регионе, в чем принципиальное отличие и почему последствия оказались более серьезными?

— При аварии танкера «Волгонефть-139» в ноябре 2007 года большая часть нефтепродуктов осталась в ограниченной акватории Керченского пролива. В декабре 2024 года особенности циркуляции вод Черного моря сложились принципиально иначе. Мощные дрейфовые течения, вызванные штормовыми ветрами, а затем интенсификация Основного черноморского течения вынесли мазут далеко за пределы пролива. Первоначально наибольшее количество мазута затронуло огромные песчаные пляжи крупнейшего детского курорта в Анапе. Активная фаза загрязнения длилась более 25 дней, значительно дольше, чем в большинстве известных случаев разлива нефтепродуктов. Из-за изменения режима течений загрязнение достигло другого конца побережья России — Евпатории. В результате оно охватило более 700 км побережья. Впервые в условиях Азово-Черноморского бассейна был задокументирован перенос нефтепродуктов на расстояние свыше 300 км от источника.

— Мазут марки М-100 — это тяжелое топливо. Чем его поведение в морской среде отличается от поведения сырой нефти или легких фракций и как это повлияло на характер катастрофы?

— Это принципиально разные вещества с точки зрения поведения в морской среде. Легкие фракции нефти быстро испаряются и диспергируются: природа сама частично справляется с загрязнением за считаные дни. Мазут марки М-100 — тяжелый остаточный продукт нефтепереработки с плотностью 0,89–1 г/см, то есть практически равной плотности морской воды. Он почти не испаряется, очень медленно разрушается и способен длительное время сохраняться в водной толще во взвешенном состоянии. При низких температурах, характерных для зимнего Черного моря, мазут затвердевает, образуя плотные смолистые конгломераты, которые могут существовать в морской среде годами. При взаимодействии со взвешенными частицами он оседает на дно, а с потеплением воды летом способен вновь всплывать. Именно эти свойства обусловили исключительно долгую активную фазу загрязнения и формирование источников вторичного загрязнения, которые мы фиксируем по сей день. Еще одна важная особенность — загрязнения мазута очень сложно ликвидировать с помощью стандартных средств очистки, например нефтяных бон, которые тонут из-за высокой массы сгустков загрязнений.

— Система FOTS стала ключевым инструментом. Можете ли вы простыми словами объяснить механизм ее работы?

— Представьте, что вы хотите предсказать, куда через три дня уплывет брошенный в море поплавок. Для этого нужно знать скорость и направление течений, силу и направление ветра в каждой точке моря и как именно ветер разгоняет поверхностный слой воды. Система FOTS делает именно это, но одновременно для тысяч виртуальных «частиц» мазута. На входе — прогноз течений от нашей гидродинамической модели Азово-Черноморского бассейна и метеорологические данные атмосферной модели с обновлением каждые три часа. Система рассчитывает траекторию каждой частицы с учетом течений, ветрового сноса и физико-химических процессов — испарения, растекания пленки, эмульгирования. На выходе мы получаем карту вероятного распределения загрязнения на несколько суток вперед с указанием конкретных участков берега, находящихся под угрозой, а также имеем возможность оценить изменения массы и объема загрязнений.

— Для подтверждения расчетов использовались спутники Sentinel-1 и Landsat-8. Какую картинку дают радарные снимки в отличие от оптических и почему это было важно именно для обнаружения мазута?

— Оптические снимки — это, по сути, фотография с орбиты: они показывают то, что видно глазу при дневном освещении и в ясную погоду. Радар работает принципиально иначе: спутник сам излучает микроволновый сигнал и регистрирует его отражение от поверхности воды. Чистая морская поверхность при ветре отражает сигнал интенсивно из-за мелкой ряби. Мазутная пленка подавляет эту рябь, поверхность становится более гладкой, и сигнал отражается слабее. На снимке это выглядит как темное пятно. Главное преимущество радара — он работает в любое время суток и сквозь облачность, что критически важно в зимних штормовых условиях декабря. Оптические снимки Landsat-8 мы использовали как дополнение — для уточнения картины в тех случаях, когда позволяла погода.

— Какие шаги необходимо предпринять, чтобы создать аналогичные региональные прогностические системы для Балтийского, Каспийского, Охотского морей, где тоже возрастает танкерный трафик?

— Система прогнозирования распространения нефтяного загрязнения — это не изолированный инструмент, а надстройка над региональной гидродинамической моделью, которая в режиме реального времени воспроизводит циркуляцию конкретного морского бассейна. Для Балтийского, Каспийского или Охотского морей потребуется прежде всего создание или адаптация таких региональных моделей с усвоением спутниковых данных: уровня моря, температуры поверхности. В настоящее время в Морском гидрофизическом институте функционирует глобальная система прогноза состояния Мирового океана. Однако для отдельных акваторий необходимы модели повышенного разрешения, с учетом специфики каждого района: глубин, характера течений, сезонных условий. Это позволит давать более точные и достоверные прогнозы поля течений. Следующий шаг — настройка модуля переноса нефтепродуктов с учетом специфики каждого района, источников и типов загрязнений, особенностей береговой линии. Наконец, необходима отработанная цепочка оперативного взаимодействия с МЧС и аварийными службами. Именно она превращает научный инструмент в практически работающую систему предупреждения. Опыт, накопленный при работе в Азово-Черноморском бассейне, может стать основой для тиражирования этого подхода.

— Впервые была восстановлена полная картина распространения загрязнения. Какое из сделанных открытий стало для вас самым неожиданным или наиболее важным с научной точки зрения?

— Во-первых, очень большая длительность существования загрязнений — более 25 дней. Во-вторых, исключительная скорость переноса мазута к берегам Севастополя — более 280 км менее чем за неделю, объясненная резким усилением Основного черноморского течения из-за сильного шторма над районом переноса. В-третьих, то, что наши модели смогли описать такое длительное и масштабное распространение, что является высоким достижением мирового уровня и знаком качества созданных систем.

