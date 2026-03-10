Вывоз угля из России в восточном направлении вырос более чем на 6%

В 2025 году экспорт угля из России в восточном направлении увеличился на 6,1% по сравнению с 2024 годом, достигнув 118,2 млн т. Об этом сообщил замминистра энергетики Дмитрий Исламов. При этом общий объем производства угля в стране остался на уровне прошлого года и предварительно составил 440 млн т.

В южном направлении объем экспорта угля вырос на 20,2%, до 20,5 млн т. Рост вывоза в восточном и южном направлениях отражает перераспределение рынков с 2022 года. Ранее ввозимый в страны Евросоюза уголь теперь ориентирован преимущественно на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, пояснил господин Исламов в интервью журналу «Эксперт».

По словам главы Минэнерго Сергея Цивилева, экспорт угля из России по итогам 2025 года увеличился до 211 млн т (+7% г/г).