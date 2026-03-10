Шайба Матвея Мичкова не спасла «Филадельфию» от поражения в матче НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 6:2 обыграл «Филадельфия Флайерс» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.

У победителей дубль сделал Мика Зибанежад (также записал в актив голевой пас, а позже был признан первой звездой дня), по разу отличились Ноа Лаба, Алексис Лафренье, Гейб Перро и Тай Картье. У российского защитника Владислава Гаврикова — две передачи. В составе проигравших по голу у Матвея Мичкова (16-й гол в сезоне для 21-летнего отечественного форварда) и Шона Кутюрье. Передачей в эпизоде со второй заброшенной шайбой отметился другой российский нападающий Никита Гребенкин.

Обе команды в дивизионе Метрополитен идут за пределами зоны play-off. «Рейнджерс» занимает последнее, восьмое место (58 очков в 63 играх), «Филадельфия» — шестое (69 очков в 63 играх).

В других матчах дня «Чикаго Блэкхокс» на своем льду со счетом 3:2 в овертайме обыграл «Юта Маммот». Российский форвард хозяев Илья Михеев сделал голевую передачу. «Оттава Сенаторс» на выезде со счетом 2:0 обыграл «Ванкувер Кэнакс». Защитник гостей Артем Зуб также записал на свой счет результативную передачу.

Арнольд Кабанов