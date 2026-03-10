Писатели в знак протеста против ИИ опубликовали книгу без текста

Более 10 тыс. писателей из разных стран приняли участие в протесте против того, что разработчики технологий искусственного интеллекта (ИИ) используют содержание книг без разрешения авторов. Как сообщает The Guardian, писатели выпустили книгу с названием «Не крадите эту книгу», внутри которой нет текста, а только список имен участников акции.

Экземпляры книги раздают сегодня, 10 марта, на книжной ярмарке в Лондоне. Среди писателей, принявших участие в проекте,— Кадзуо Исигуро, Филиппа Грегори, Ричард Осман, Мик Геррон, Мэриан Киз, Мэлори Блэкмен. По словам организатора проекта Эда Ньютон-Рекса, композитора и правозащитника, «индустрия ИИ построена на краже произведений… используемых без разрешения и без оплаты». Писатели подчеркивают, что «у такого преступления есть жертвы,— генеративный ИИ конкурирует с людьми, на произведениях которых он обучен, и лишает их средств к существованию».

В ноябре прошлого года аналогичным способом свое отношение к проблеме нарушения авторских прав разработчиками ИИ выразили музыканты, включая Пола Маккартни. Они выпустили альбом «Этого ли мы хотим?» с записью шумов или тишины.

Алена Миклашевская