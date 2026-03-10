Александр Овечкин остался без очков в третьем матче НХЛ подряд

«Вашингтон Кэпиталс» со счетом 7:3 дома переиграл «Калгари Флеймс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Капитан столичной команды Александр Овечкин не сумел отметиться результативными действиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

В составе хозяев дубль сделал Коннор Макмайкл, по разу отличились Хендрикс Лапьер, Том Уилсон, Джастин Сурдиф,Итен Фрэнк и Райан Леонард. У гостей по шайбе на счету Матвея Гридина, Блейка Коулмена и Егора Шаранговича (последние две — в меньшинстве). Для 20-летнего россиянина Гридина это четвертый гол в 19 матчах текущего сезона. Его соотечественник защитник Ян Кузнецов отметился результативной передачей.

Овечкин продлил серию без набранных очков до трех матчей; ранее 1 марта он оформил дубль в выездной игре с «Монреаль Канадиенс» (2:6). На счету 40-летнего россиянина 50 очков в 65 встречах текущего сезона (24 гола + 26 передач). В списке лучших снайперов лиги всех времен (с учетом и регулярных первенств, и play-off) он с 998 заброшенными шайбами идет вторым, уступая канадскому форварду Уэйну Гретцки (1 016).

«Вашингтон», набрав 71 очко в 65 матчах, идет на пятом месте в дивизионе Метрополитен и располагается за пределами зоны play-off. «Калгари» занимает предпоследнее, седьмое место в Тихоокеанском дивизионе.

Арнольд Кабанов