Экс-менеджера «Макфы» будут судить за посредничество во взяточничестве

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего бывшего менеджера службы закупа зерна АО «Макфа». Он обвиняется в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, менеджер компании передал в качестве посредника 4,5 млн руб. начальнику отдела закупа зерна АО «Макфа» Ивану Тофану и директору по закупкам и снабжению организации Владлену Паршину. Деньги были получены от представителя ООО «Агро-Капитал» за согласование коммерческого предложения, подписание спецификаций на поставку зерна и беспрепятственную приемку товара.

На имущество обвиняемого — автомобиль, квартиру и семь земельных участков общей стоимостью 7,9 млн руб. — наложен арест. Кроме того, наложен арест на банковские счета фигуранта в виде прекращения операций в пределах 1,2 млрд руб.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. Обвинительное заключение по уголовному делу Ивана Тофана, обвиняемого в получении коммерческого подкупа и взятки (ч. 8 ст. 204, ч. 6 ст. 290 УК РФ), недавно утвердила региональная прокуратура. По данным СМИ, Владлен Паршин отправился в зону специальной военной операции.

Виталина Ярховска