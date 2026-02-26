В суд передали дело топ-менеджера «Макфы» о получении подкупа и взяток

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу начальника службы закупа зерна АО «Макфа» Ивана Тофана. Он обвиняется в получении коммерческого подкупа и взятки (ч. 8 ст. 204, ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2021-2025 годах Иван Тофан получил от директора коммерческой организации 9,8 млн руб. в качестве вознаграждения и взятки. Взамен он помог согласовать коммерческое предложение, подписать спецификации на поставку зерна и беспрепятственно его принимать.

Имущество и денежные средства фигуранта общей стоимостью 10 млн руб. арестованы. Материалы уголовного дела направили в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Ивана Тофана задержали вместе с директором по закупкам и снабжению «Макфы» Владленом Паршиным в феврале 2025 года при передаче им части взятки в размере 1 млн руб. По версии следствия, коллеги собирались получить 16 млн руб. от представителя компании за подписание спецификаций по договору. По данным СМИ, Владлен Паршин отправился в зону специальной военной операции. Оба фигуранта не признают вину.

Виталина Ярховска