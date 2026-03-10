The Hindustan Times: Индия пытается провести 36 своих судов через Ормузский пролив
Правительство Индии ищет варианты безопасного провода через Ормузский пролив для 36 судов под индийским флагом. Об этом сообщает газета The Hindustan Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По словам собеседника издания, все индийские суда сейчас находятся в безопасности и имеют достаточное количество припасов на борту. В связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке суда соблюдают усиленные протоколы безопасности.
5 марта Индийская национальная ассоциация судовладельцев сообщала, что из-за начала конфликта США и Израиля против Ирана в районе Ормузского пролива застряли 37 судов и более тысячи моряков. Ассоциация попросила правительство Индии вмешаться в ситуацию.
2 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что будет «сжигать» суда, пытающиеся пройти через Ормузский пролив. 4 марта Иран ввел запрет на передвижение через морской коридор. Ормузский пролив — единственный выход для экспорта нефти из стран Персидского залива. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о подготовке «оборонной миссии» с европейскими партнерами для возобновления безопасного судоходства в проливе.