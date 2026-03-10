В Ессентуках СК возбудил уголовное дело по факту гибели двух подростков в ДТП

В Ессентуках Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть двух несовершеннолетних (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Фото: пресс-служба прокуратуры по Ставропольскому краю

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», ДТП произошло вечером 9 марта. Предварительно, 21-летний житель города Ессентуки допустил наезд на двух 16-летних подростков, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетние погибли на месте происшествия.

Водитель, фигурант уголовного дела, задержан. В его отношении в ближайшее время будет избрана мера пресечения.

Константин Соловьев