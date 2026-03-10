Мирошник: со 2 по 8 марта от ударов ВСУ погибли 30 граждан России

За неделю со 2 по 8 марта от атак ВСУ погибли 30 мирных россиян, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, Украина на минувшей неделе не менее трех раз атаковала гражданские железнодорожные составы в Крыму и Самарской области. Погиб помощник машиниста, еще двое железнодорожников были ранены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Погибший работал в Крыму, где дрон ударил по товарному поезду. В результате также был ранен машинист состава. Второй пострадавший — тоже машинист, он работал в Самарской области. Из-за еще одной атаки в пассажирском поезде Симферополь—Адлер был поврежден локомотив. Среди пострадавших на прошлой неделе было семеро сотрудников экстренных служб. «Совершено не менее семи атак на медицинские учреждения и медицинский транспорт»,— рассказал ТАСС господин Мирошник.

Посол говорил, что более 41 тыс. мирных жителей пострадали от действий ВСУ с 2014 года. По его словам, с начала российской военной операции в 2022 году были ранены более 27 тыс., погибли 8 тыс. мирных жителей.