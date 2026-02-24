Мирошник: восемь тысяч мирных россиян погибли от атак ВСУ за четыре года

Более 41 тыс. мирных жителей пострадали от действий ВСУ с 2014 года, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, с начала российской военной операции в 2022 году пострадали более 27 тыс., погибли 8 тыс. мирных жителей. Из них детей — 1400 пострадавших, 240 погибших.

«В 2025 году каждую неделю мы фиксировали 100–150 пострадавших от их рук мирных жителей. С 2014 года число пострадавших перевалило отметку в 41 тысячу человек. Пострадавших детей — 2000»,— рассказал господин Мирошник по видеосвязи (цитата по ТАСС).

17–18 февраля в Женеве прошел второй раунд переговоров делегаций США, России и Украины. Российскую переговорную группу возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Он назвал встречу тяжелой, но деловой. В конце прошлой недели президент Украины Владимир Зеленский говорил, что новый раунд переговоров может состояться в ближайшие семь-десять дней. Он назвал ситуацию в переговорном процессе «началом конца» боевых действий.