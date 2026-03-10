В Брянской области при атаке дрона пострадал мирный житель

Поселок Климово в Климовском районе Брянской области был атакован с помощью FPV-дронов. Пострадал мирный житель, сообщил губернатор области Александр Богомаз.

По словам губернатора, был нанесен целенаправленный удар по движущемуся автомобилю. Раненый мужчина был госпитализирован, его машина повреждена, уточнил господин Богомаз.

Брянская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В регионе введены режим КТО и режим ЧС. По данным Минобороны РФ, сегодня ночью над российскими регионами сбили 17 беспилотников.