Потребительская инфляция в Китае в феврале составила 1,3%

Индекс потребительских цен в Китае в феврале вырос на 1,3% к февралю прошлого года, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Госстат КНР. При этом базовый индекс, который исключает цены на продукты питания и энергоносители, увеличился на 1,8%.

Промышленная инфляция в стране за отчетный месяц составила 0,9% с сохранением тенденции к снижению.

Также агентство со ссылкой на Государственный комитет по делам развития и реформ сообщает о повышении со вторника розничных цен на бензин и дизельное топливо. Из-за резкого роста цен на нефтяных рынках цены решено поднять на 695 юаней и 670 юаней за тонну соответственно. Трем крупнейшим нефтяным компаниям Китая — PetroChina, Sinopec и CNOOC,— а также другим нефтеперерабатывающим предприятиям страны предписано эффективно организовать производство и транспортировку нефтепродуктов, обеспечить их стабильные поставки и неукоснительно придерживаться государственной ценовой политики.

Ранее сообщалось о намерении правительства КНР удерживать годовую инфляцию в пределах 2%.

Эрнест Филипповский