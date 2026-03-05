Китай в 2026 году прогнозирует рост ВВП на 4,5—5%

Темпы роста внутреннего валового продукта в Китае в 2026 году, согласно официальному прогнозу, составят 4,5—5%, указано в финансовом докладе правительства. Его представили на четвертой сессии высшего законодательного органа страны Всекитайского собрания народных представителей.

Целевой показатель дефицита государственного бюджета КНР на 2026 год оценивается в 4% от ВВП — в 5,89 трлн юаней ($825,45 млрд). Это на 17,3% меньше прошлогоднего дефицита. В 2025 году расходы госбюджета страны составляли свыше 28,73 трлн юаней ($4,12 трлн), что на 1% больше показателя предыдущего года. Доходы бюджета при этом составили 21,6 трлн юаней ($3,1 трлн) — со спадом на 1,7%. Таким образом, дефицит определяется в 7,13 трлн юаней ($999,2 млрд).

Согласно докладу, Китай планирует выпустить сверхдлинные облигации объемом 1,3 трлн юаней.

Правительство КНР намерено контролировать инфляцию, имея в планах годовой рост не выше 2%.

