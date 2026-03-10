В Приморье закрыли дело против уехавшего на СВО чиновника

Бывший мэр приморского города Большой Камень Рустям Абушаев, который уехал в зону боевых действий на Украине после возбуждения в отношении него дела о мошенничестве, заявил о прекращении уголовного преследования.

«У следователей после проведения дополнительных проверок и разбирательств появились основания для прекращения уголовных дел в отношении меня в связи с моей непричастностью»,— сообщил экс-чиновник в своем Telegram-канале. Он добавил, что за время нахождения в зоне СВО награжден различными государственными наградами, что давало «право на реабилитацию по данному основанию и дальнейшее прекращение уголовных дел». Однако, как заверил господин Абушаев, он не соглашался на прекращение преследования, а настаивал на тщательном проведении «правоохранительными органами соответствующих проверок».

В правоохранительных органах Приморья «Ъ» подтвердили, что уголовное дело в отношении Рустяма Абушаева прекращено, но подчеркнули, что это произошло «не по реабилитирующим основаниям». «В связи с получением им госнаград в зоне СВО»,— пояснил источник.

В мае 2024 года Рустям Абушаев был награжден орденом Мужества. Напомним, п. «а». ч.1 ст. 78.1 УК РФ предусматривает освобождение от уголовной ответственности в связи с получением госнаграды в период прохождения военной службы.

В марте 2023 года в отношении Рустяма Абушаева, экс-главы Надеждинского района Приморья, занимавшего в то время пост мэра Большого Камня, возбудили уголовное дело. Он обвинялся в мошенничестве с земельными участками (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и незаконном предпринимательстве (ст. 289 УК РФ). Мэра объявили в федеральный розыск и заочно арестовали. В апреле он сообщил, что находится в зоне СВО. В том же месяце краевой суд отменил постановление о его аресте.

В сентябре 2024 года Рустям Абушаев подал в отставку с поста мэра Большого Камня.

Алексей Чернышев, Владивосток