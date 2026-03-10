Японский Nikkei вырос почти на 3%

Биржевой индекс Nikkei Stock Average рано утром вырос за первые 15 минут торгов на 1,4 тыс. пунктов, или на 2,66% к уровню понедельника — до 54 130,8 пункта. Об этом сообщает Kyodo. Динамика последовала за вчерашним спадом, вызванным реакцией рынка на резкий рост цен на энергоносители.

Общий индекс Topix вырос на 71,34 пункта (на 2%), до 3647,18 — лидерами торгов стали сектор цветных металлов, стекольная и керамическая промышленность, а также машиностроение.

Агентство полагает, что рост обусловлен ожиданиями скорейшего завершения войны на Ближнем Востоке после очередных заявлений президента США Дональда Трампа об успехе американо-израильской операции против Ирана. В 9:00 (3:00 мск) доллар США стоил около 157,9 иен по сравнению со 157,6 иенами в Нью-Йорке и 158,47 иенами в Токио в 17:00 понедельника.

Эрнест Филипповский