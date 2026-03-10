Кассационный суд проверит приговор бывшему вице-мэру Барнаула Антону Шеломенцеву

В Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) поступила жалоба защиты на приговор бывшему вице-мэру Барнаула Антону Шеломенцеву по делу о взятке. Дата судебного заседания пока не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Шеломенцев

Фото: Администрация города Барнаула Антон Шеломенцев

Фото: Администрация города Барнаула

В июне 2025 года Центральный райсуд Барнаула вынес приговор бывшему вице-мэру. По двум эпизодам получения взяток (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ) ему дали 8,5 года колонии строгого режима и штраф в размере 2,1 млн руб. В сентябре того же года приговор вступил в законную силу.

Антона Шеломенцева, курировавшего дорожно-транспортный комплекс, задержали в январе 2024 года. Выдвинутые против Антона Шеломенцева обвинения касались периода его работы главой городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту. По версии следствия, чиновник получил от двух предпринимателей взятки на общую сумму 2,6 млн руб. за общее покровительство. Часть этих денег он легализовал, купив подержанную иномарку. Пока шло следствие, чиновника уволили из мэрии.

Илья Николаев