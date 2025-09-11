Вступил в силу приговор бывшему вице-мэру Барнаула Антону Шеломенцеву

В Алтайском крае вступил в законную силу приговор бывшему вице-мэру Барнаула Антону Шеломенцеву, получившему 8,5 года колонии по делу о взятке. Об этом сообщила помощник прокурора региона Мария Антошкина, добавив, что ведомство настаивало на ужесточении наказания для экс-чиновника.

Бывший вице-мэр Барнаула Антон Шеломенцев

Фото: Администрация города Барнаула Бывший вице-мэр Барнаула Антон Шеломенцев

Бывшему замглавы Барнаула Антону Шеломенцеву вменяли взяточничество. Выдвинутые против него обвинения касались периода его работы главой городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту. По версии следствия, чиновник получил от двух предпринимателей взятки на общую сумму 2,6 млн руб. за покровительство.

В июне 2025 года бывшему вице-мэру вынесли приговор. По двум эпизодам получения взяток (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ) ему назначили 8,5 года колонии строгого режима и штраф в размере 2,1 млн руб. В судебных прениях гособвинитель просил для Антона Шеломенцева 11 лет лишения свободы и штраф 25 млн руб. Сам подсудимый заявлял о своей невиновности.

Илья Николаев