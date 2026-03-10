Politico: главы стран ЕС 10 марта обсудят рост цен на нефть

Власти Германии, Италии и Бельгии 10 марта проведут видеоконференцию с лидерами других европейских стран, чтобы обсудить решение проблемы роста цен на энергоносители. В дискуссии, по информации Politico, примут участие не менее десяти глав европейских стран.

Издание отмечает, что обсуждение призвано заложить основу для следующего заседания Европейского совета, намеченного на 19 марта. При этом ранее для европейских правительств было приоритетом «сокращение бюрократических процедур», но скачок цен на энергоносители из-за военного конфликта на Ближнем Востоке «заставил лидеров ЕС лихорадочно искать способы предотвратить полномасштабный кризис».

9 марта стоимость нефти превысила отметку в $100 за баррель. В этот же день министры финансов Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, США и Великобритании провели переговоры с целью координации возможного высвобождения стратегических нефтяных резервов для предотвращения инфляционного шока. На следующий день цены на нефть откатились.

Влад Никифоров