Австралия отправит ракеты и самолеты на Ближний Восток

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе рассказал, как страна поможет государствам Персидского залива защищаться от ударов со стороны Ирана. Австралия поставит ОАЭ ракеты класса «воздух—воздух», а также направит в регион разведывательные самолеты, сказал господин Альбанезе.

Войска в регион правительство Австралии направлять не будет. «Наше участие носит чисто оборонительный характер. И это в защиту австралийцев, которые находятся в регионе, а также в защиту наших друзей в Объединенных Арабских Эмиратах», — приводит Reuters слова премьер-министра страны Энтони Альбанезе.

Financial Times уточняет, что готовятся к отправке самолеты E-7A Wedgetail. Решение было принято после ночных переговоров между Энтони Альбанезе и президентом США Дональдом Трампом. По данным издания, глава кабмина упомянул в разговоре бедственное положение членов женской футбольной команды Ирана, которые находятся в Австралии. Пятерым членам команды было предоставлено убежище в течение ночи.

