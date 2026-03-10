Трамп: захват Кубы может быть дружественным, а может быть и недружественным

Президент США Дональд Трамп рассказал, что госсекретарь Марко Рубио работает над сделкой с кубинскими властями. По ее итогам, следует из заявления господина Трампа, США смогут «по-дружески» установить контроль над островом. Или же прибегнуть к недружественному варианту.

«Это не имеет значения, потому что они, как говорится, "на последнем издыхании". У них нет энергии. У них нет денег. Они в глубоком гуманитарном кризисе. И мы не хотим этого видеть. Но они были очень, очень плохи по отношению ко многим людям, как вы знаете, и ко многим нашим соотечественникам»,— заявил господин Трамп на пресс-конференции (трансляцию вел YouTube-канал Белого дома).

Над какой именно сделкой работают власти США — неизвестно. При этом Дональд Трамп уже не в первый раз заявляет, что Гавана ведет переговоры с Вашингтоном «на очень высоком уровне» — и, возможно, США смогут осуществить «дружественное поглощение Кубы», говорил ранее президент.

По данным USA Today, власти США могут объявить о сделке с Кубой уже в ближайшее время. По словам источников издания, обсуждаемые с Гаваной вопросы включают сценарий отхода президента Мигеля Диас-Канеля от власти, статус семьи Фиделя Кастро на острове, а также достижение договоренностей в области энергетики, туризма и портового хозяйства. Вместе с тем правительство США рассматривало возможность отмены некоторых санкций против Кубы.