Atlantic: Трамп нацелится на Кубу после Ирана

Президент США Дональд Трамп считает Кубу своей следующей целью после Ирана и Венесуэлы. Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на источники в Белом доме.

Вашингтон стремится к «дружественному поглощению» острова, как в пятницу заявлял сам президент. Госсекретарь Марко Рубио уже ведет переговоры с кубинскими властями «на очень высоком уровне» с целью «заключения сделки», объяснял хозяин Белого дома.

Для президента тема Кубы — «нечто масштабное и личное», объясняли журналистке Вивиан Саламе чиновники администрации и доверенные лица господина Трампа. Президент видит себя первым современным американским президентом, «у которого хватило смелости завершить то, с чем другие лишь заигрывали», пишет она.

«Президент чувствует, что он "на коне", что "это работает"»,— сказал один из чиновников администрации президента.

Госпожа Салама пишет, что цель господина Трампа — закрепить за собой статус лидера, который кардинально изменил карту мира и завершил многолетние противостояния. По его мнению, преобразования, которые он воплощает в жизнь, могли бы позволить вознести его наследие выше экс-президентов Рональда Рейгана, Джимми Картера и Ричарда Никсона.