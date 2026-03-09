Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Полиция начала проверку драки в ярославском ТЦ «Аура»

В Ярославле полиция ведет проверку инцидента в ТЦ «Аура» в центре города. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Фото: Скриншот видеозаписи, ТГ-канал «Жесть Ярославль»

Фото: Скриншот видеозаписи, ТГ-канал «Жесть Ярославль»

Информация о столкновении молодых людей в торговом центре появилась вечером 9 марта. На видеозаписях видно, что люди с закрытыми шарфами лицами избивают других посетителей в районе фудкорта. На другой записи видно, что двух молодых людей бьют руками и ногами в другой части ТЦ, также опубликовано фото с лежащим на полу человеком.

«В настоящее время сотрудники полиции устанавливают участников инцидента, проводится проверка»,— сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Антон Голицын

