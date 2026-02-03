Бастрыкин хочет знать, кто избил троих подростков в Ярославле

Председатель СУ СК России Александр Бастрыкин поручил областному управлению доложить об установленных обстоятельствах нападения на троих подростков в Ярославле. Об этом сообщает Telegram-канал «Следком».

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Накануне в соцсетях появилась информация об избиении группой мужчин подростков 31 января у ТЦ «Аура» в Ярославле. «Отмечается, что нападавшие пытались спровоцировать конфликт внутри торгового центра, но их действия были пресечены сотрудниками охраны»,— указывается в сообщении «Следкома».

По данному факту областное управление ведомства начало доследственную проверку по статье о хулиганстве. Также проверку проводят сотрудники УМВД. Произошедшим заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин и поручил доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

«Следователями проводятся комплекс мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств произошедшего, в том числе на установление лиц, совершивших противоправные действия»,— сообщили в областном СК.

Алла Чижова