В федеральном бюджете на третий мост в Ярославле заложили 32 млрд рублей
На финансирование строительства третьего моста через Волгу в Ярославле в федеральном бюджете предусмотрено 32 млрд руб., что достаточно для возведения всего объекта. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил на заседании областной думы.
Фото: ОАО по проектированию строительства мостов «Институт Гипростроймост»
Ранее в федеральном бюджете на мост было заложено только 4 млрд руб. На эту сумму был заключен контракт с подрядчиком и стартовали работы. По словам губернатора, для строительства всего моста требуется 32 млрд руб., и выделения этих средств удалось добиться.
«Мы в ближайшее время будем объявлять торги на строительство всего моста через Волгу. Не первый этап, который уже строится, а вот на всю оставшуюся сумму, на оставшиеся 28 млрд руб. в ближайшие несколько месяцев, потому что нужно пройти определенные процедуры на федеральном уровне. Я рассчитываю, что за несколько лет, ориентировочно 29-й год, мост будет построен полностью. У нас теперь для этого есть все финансирование»,— сказал Михаил Евраев.
Мост протяженностью 813,3 м будет четырехполосным и свяжет Фрунзенский и Заволжский районы. Включая искусственные сооружения, протяженность дороги превысит 3 км. Задача моста — снять транспортную нагрузку с исторического центра города.