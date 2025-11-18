В Ярославле начались работы по строительству моста через Волгу

В Ярославле началось строительство подходов к третьему мосту через Волгу. Об этом сообщает портал Yarnews, опубликовавший фото с места работ.

Строительство моста через Волгу в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области Строительство моста через Волгу в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

По данным портала, работы ведутся на правом берегу Волги, между рекой и Тормозным шоссе. Строители забивают сваи. Работы идут в круглосуточном режиме. Как уточнили в правительстве региона, строятся транспортная развязка на Тормозном шоссе и эстакадная часть моста.

Строит мост ООО «Трансстроймеханизация», входящее в дивизион «Дороги и мосты» холдинга «Нацпроектстрой». В строительстве задействован ярославский «Мостоотряд-6». Стоимость контракта составляет 4,035 млрд руб. Первый этап работ, включающий транспортную развязку на Тормозном шоссе и эстакадную часть на правом берегу Волги, планируют закончить до декабря 2026 года.

Алла Чижова