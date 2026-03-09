В КСИР заявили о готовности к десятилетней войне с США

Иран готов отвечать на атаки США и Израиля как минимум десять лет. Об этом заявил советник главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сардар Джаббари.

«Как информированный человек, я говорю следующее: мы готовы к десятилетней войне с Америкой, как минимум к десятилетней!»,— приводит слова господина Джаббари пресс-служба КСИР.

До этого КСИР сообщил о 32-й волне ответных ударов Ирана по целям на севере и в центральной части Израиля. Для атак использовались ракеты «Гадр» и «Хорремшахр». Операция прошла под кодовым названием «Слушаю и повинуюсь, Хаменеи», это отсылает к избранию нового верховного лидера Ирана — аятоллы Моджтабы Хаменеи.

28 февраля Израиль и США ударили по Ирану. В ответ Тегеран атаковал Израиль и американские военные базы в Персидском заливе. 3 марта президент США Дональд Трамп заявил, что страна располагает запасами для «вечной войны». В Белом доме рассчитывают, что боевые действия будут длиться 4-6 недель. Иранские власти в ответ выразили готовность «сколько угодно» противостоять США и Израилю.