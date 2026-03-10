Тульские власти вышли из капитала производителя водки «Путинка»

Минимущества Тульской области 3 марта вышло из состава учредителей Тульского винокуренного завода 1911 (ТВЗ), обнаружил «Ъ» в СПАРК. Ранее региональному правительству через компанию развития КРТО принадлежало 20% долей предприятия. На заводе пояснили, что бизнес самостоятельно выкупил эту долю.

ТВЗ занимает 15-е место среди российских производителей водки. В 2025 году выпуск продукции сократился на 4,32%, до 1,69 млн дал. Осенью прошлого года завод получил декларацию на выпуск водки «Путинка», ранее одной из самых популярных в стране.

Региональные власти вошли в капитал ТВЗ в 2017 году, приобретя 51%. В 2020-м доля снизилась до 43,5%, в 2023-м — до 20%. Сейчас 29% предприятия принадлежат Дмитрию Гительману, а 51% в августе 2025 года приобрел крупнейший производитель спирта «Росспиртпром».

Эксперты отмечают, что выход области из бизнеса логичен: предприятие пятый год подряд показывает чистый убыток и существует за счет бюджетных вливаний, а 20% не дают корпоративного контроля и дивидендов. Доля, перешедшая на баланс самого завода, стала «казначейской» и в течение года должна быть распределена между участниками или продана третьему лицу.

