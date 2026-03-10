Средний чек кофе на вынос в России составил 233 рубля

В январе—феврале 2026 года объем реализации кофе навынос в России сократился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средний чек вырос на 8%, достигнув 233 руб., подсчитали в «Платформе ОФД» по запросу «Ъ».

Участники рынка связывают снижение спроса с аномальными погодными условиями и длительными январскими праздниками, когда потребление горячих напитков в рабочие дни традиционно выше. Кроме того, часть кофеен не выдержала конкуренции, в том числе из-за растущей популярности домашнего приготовления кофе. По данным «Яндекс Карт», количество кофеен в стране за год сократилось на 1%, до 25,7 тыс.

Одновременно наблюдается рост потребления кофе в точках самообслуживания. В сети «Точка черного» продажи увеличились на 20% год к году, в микромаркетах Uvenco — на 25%. Эксперты отмечают, что автоматизированные кофейные корнеры привлекают покупателей более низкой ценой (в среднем 128 руб. за чашку) при сохранении качества и ассортимента. В условиях снижения покупательной способности потребители все чаще отдают предпочтение именно этому формату.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Покупатели остыли к кофе».