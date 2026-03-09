Абрамович решил направить часть денег от продажи «Челси» раненым участникам СВО

Российский миллиардер Роман Абрамович намерен направить часть средств от продажи футбольного клуба «Челси» на поддержку жертв боевых действий на Украине, в том числе раненых российских солдат. Об этом сообщило The Athletic, спортивное издание The New York Times, со ссылкой на переписку адвокатов господина Абрамовича и британских властей.

С декабря 2025 года британский премьер-министр Кир Стармер требует, чтобы вырученные с продажи «Челси» средства пошли на помощь пострадавшим от боевых действий со стороны Украине. В противном случае, по словам господина Стармера, правительство подаст в суд.

«Предложение о передаче этих средств на благотворительные цели было выдвинуто господином Абрамовичем еще до введения санкций, и он по-прежнему полностью привержен обеспечению использования средств в благотворительных целях, — цитирует The Athletic письмо адвокатов миллиардера. — Таким образом, любое пожертвование будет сделано нашими клиентами добровольно».

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявлял The Athletic, что деньги от продажи «Челси» «были обещаны Украине более трех лет назад». Адвокаты Романа Абрамовича сообщили, что миллиардер хочет направить деньги «всем жертвам» боевых действий на Украине.

Вырученные от продажи «Челси» 2,35 млрд, а также 150 млн процентов, были заморожены на банковском счете компании Романа Абрамовича Fordstam Ltd с 2022 года. Всего суды заморозили более 5,3 млрд бизнесмена. The Times в начале ноября писала, что, если решение об использовании денег все же будет принято, на помощь Украине пойдет менее половины суммы.