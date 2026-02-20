Железу — дорога

По итогам 2025 года российские металлурги увеличили экспорт стали на 13% год к году, заняв шестое место среди крупнейших поставщиков. Для компаний наращивание присутствия на зарубежных рынках стало отчасти вынужденной — и не всегда ведущей к повышению рентабельности — мерой в условиях падения внутреннего спроса.

Россия по итогам 2025 года увеличила экспорт стали на 13% год к году, до 12,1 млн тонн, подсчитали в BigMint. Это шестое место среди крупнейших поставщиков. По темпам роста экспорта РФ уступила только Бразилии. Отгрузки выросли за счет отмены действовавших в 2024 году экспортных пошлин, а также в условиях слабого внутреннего спроса. Цифры не учитывают легированную и нержавеющую сталь.

Опрошенные “Ъ” участники рынка отметили, что эти данные включают лишь часть стального сортамента и суммарные показатели объемов российского экспорта могут быть в два раза больше.

По данным BigMint, десять крупнейших стран—экспортеров стали отгрузили на мировой рынок 240 млн тонн, что на 3% больше в годовом сравнении.

Китай увеличил поставки на 9%, до 100 млн тонн. Двузначный рост кроме РФ показали Турция и Бразилия. Объем импорта десятью ключевыми импортерами остался на уровне прошлого года (154 млн тонн). Рост закупок в ЕС, Турции, Таиланде, Индонезии и на Филиппинах был нивелирован спадом в США, Вьетнаме, Южной Корее, Мексике и Индии, указывают в BigMint. В целом, отмечают аналитики, в прошлом году на мировом рынке стали сохранялось перепроизводство, а спрос оставался в стагнации отчасти из-за вялой активности в обрабатывающей промышленности.

Начальник управления аналитики Альфа-банка Борис Красноженов говорит, что около 40% горячекатаного проката из РФ поставляется в страны Ближнего Востока и Северной Африки, а оставшиеся — на рынки стран СНГ. Младший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Ольга Мошкина напоминает, что до 2022 года Европа была основным экспортным направлением. Но, учитывая слабый спрос на российском рынке, при допустимых логистических затратах экспорт стали возможен на другие рынки — например, в Турцию, страны Азии и Латинской Америки, добавляет она. В 2026 году к числу покупателей российской стали может добавиться Индия, полагает глава аналитического отдела «Металлоснабжения и сбыта» Виктор Тарнавский. Но, по его словам, это возможно, только если внутренние цены на индийском рынке вырастут еще на 5–10%.

Сегодня, отмечает господин Красноженов, экспортные продажи российских металлургов демонстрируют более низкую рентабельность по сравнению с поставками на внутреннем рынке, где сохраняется значительная премия. Давление на маржу при экспорте, по словам господина Тарнавского, оказывают в основном затраты на логистику: «Условия разные для конкретных поставщиков. Кому-то до порта — 50 км, кому-то — 500 км, а кому-то — 2,5 тыс. км». Экспорт часто выполняет скорее функцию загрузки мощностей и получения валютной выручки, чем источника сверхвысокой маржи, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов.

Антон Алиханов, глава Минпромторга, 11 февраля: «Сужение спроса на сталь на внутреннем рынке спровоцировало снижение цен до десятилетнего минимума. На мировом рынке тоже низкий уровень цен».

Китай — основной конкурент России на глобальном рынке стали. И, по словам старшего аналитика по металлургическому и горнодобывающему сектору в «Эйлер» Никанора Халина, несмотря на шаги по снижению избыточного производства, КНР пока не снижает объемы экспорта на фоне слабого внутреннего спроса. По словам господина Орехова, конкурировать также приходится с Турцией, Индией, отдельными комбинатами Юго-Восточной Азии и Бразилии, которые активно работают в MENA (Ближний Восток и Северная Африка), Средиземноморье и на региональных рынках.

Конкурировать российским компаниям, продолжает Дмитрий Орехов, удается прежде всего за счет цены (дисконтов к альтернативным поставщикам), широкого предложения полуфабрикатов, собственной сырьевой базы, вертикальной интеграции и гибкости в перенаправлении экспортных потоков. По словам Никанора Халина, дисконт в цене горячекатаного проката в портах Черного моря к цене в портах Китая в 2025 году в среднем составил $10 с тонны.

По словам Бориса Красноженова, в этом году динамика экспорта стали будет во многом зависеть от темпов роста спроса на внутреннем рынке, который, в свою очередь, будет определяться темпом снижения ключевой ставки, развитием отраслей потребления и реализацией крупных инфраструктурных проектов.

Полина Трифонова