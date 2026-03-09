«Локомотив» не доехал до первого места

После того как «Краснодар» и «Зенит» проиграли в 20-м туре чемпионата России по футболу, лидером мог стать «Локомотив», но и он потерял очки в домашнем матче с «Ахматом». Москвичи тоже находились на грани поражения, уступая по ходу встречи — 0:2, и добились только ничьей — 2:2. С 41 набранным баллом они по-прежнему занимают третье место в премьер-лиге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент матча между столичным «Локомотивом» и грозненским «Ахматом»

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Момент матча между столичным «Локомотивом» и грозненским «Ахматом»

Для «Локомотива» в 20-м туре сложилась просто идеальная ситуация. «Краснодар» и «Зенит», опережавшие его на три и два очка соответственно, неожиданно потерпели поражения и открыли ему путь на самый верх турнирной таблицы. Железнодорожники, наверное, и сами не ожидали такого подарка от конкурентов. Действительно, кто бы мог подумать, что петербуржцы не забьют два пенальти и проиграют борющемуся за выживание «Оренбургу», а кубанцам устроят шоковую заморозку в Казани, где столбик термометра перед их встречей с «Рубином» упал почти до минус 15 градусов.

Но чтобы выйти на первое место, «Локомотиву» нужно было и самому не наступить на грабли в домашнем матче с «Ахматом», который в предыдущем туре уже преподнес неприятный сюрприз ЦСКА.

Тогда грозненцы выиграли 1:0 и не позволили армейцам включиться в чемпионскую гонку. Кстати, в первом круге и подопечным Михаила Галактионова с большим трудом удалось добиться в Грозном ничьей. А сейчас они еще столкнулись с определенными кадровыми трудностями в отсутствие дисквалифицированного Александра Руденко и травмировавшегося Сергея Пиняева, в связи с чем пришлось перестроиться на тактическую схему с двумя нападающими. И было не совсем понятно, как уживутся в нападении «Локомотива» быстрый Дмитрий Воробьев и мощный Николай Комличенко.

Зато уже на первых минутах стало понятно, что с «Ахматом» и дома железнодорожникам легко не будет. Гости достаточно высоко прессинговали и вообще демонстрировали отнюдь не выездную игровую модель. Воротам Антона Митрюшкина они вроде бы не угрожали, но, когда Сергей Пряхин заработал опасный стандарт рядом со штрафной площадью, Георгий Мелкадзе пробил сквозь стенку и попал в тот угол, который она как бы закрывала. Мяч пролетел в брешь между Комличенко и Лукасом Фассоном, которые почему-то расступились.

А через две минуты Митрюшкина подвел еще и Сесар Монтес, когда он отразил сложный удар Лечи Садулаева, а мексиканский защитник выбил мяч прямо на Максима Самородова, и тот уже доработал эпизод до конца. Грозненцы повели — 2:0, а Монтес вскоре и вовсе покинул поле, получив повреждение.

До перерыва «Локомотив» так и не нашел свою игру, тем не менее на 47-й минуте отквитал один гол с углового.

Алексей Батраков подал на Евгения Морозова, а он сделал скидку на стоявшего перед пустыми воротами Фассона. Бразилец и в прошлом матче с «Нижним Новгородом» принес москвичам победу, и сейчас отличился в очень важный для команды момент. Если бы первый тайм закончился со счетом 2:0 в пользу «Ахмата», еще неизвестно, сумели бы хозяева отыграться, а так уже в начале второй половины они восстановили равенство. Комличенко головой сбросил мяч на Воробьева, который перевел его на Данила Пруцева, находившегося в голевой позиции, и полузащитник все исполнил как надо.

На кураже железнодорожники попытались развить успех, и Артем Карпукас даже зарядил в перекладину. Однако постепенно гости снова наладили контригру, и дальше матч проходил уже с обоюдными шансами на победу.

Впрочем, ничья была все же наиболее справедливым результатом этого противостояния.

Москвичи до последнего верили, что удача еще повернется к ним, но Лукас Вера в концовке промахнулся из-за штрафной, а Батраков не сумел реализовать перспективный стандарт, угодив в стенку. «Локомотив» набрал 41 очко и упустил возможность возглавить премьер-лигу, оставшись на третьем месте.

Александр Ильин