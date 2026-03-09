Путин: РФ предупреждала о росте цен на нефть при конфликте на Ближнем Востоке

Россия предупреждала, что попытки дестабилизации на Ближнем Востоке поставят под удар мировой топливно-энергетический комплекс. Цены на нефть и газ начнут расти. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на мировом энергетическом рынке.

По словам российского президента, конфликт на Ближнем Востоке неизбежно приведет к ограничениям поставок нефти и газа по всему миру и нарушит долгосрочные инвестиционные планы. Из-за проблем с судоходством через Ормузский пролив добыча нефти в регионе может в скором времени прекратиться.

«Добыча нефти, которая завязана на использовании пролива, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц. Она уже начала сокращаться»,— заявил господин Путин. Он отметил, что хранилища на Ближнем Востоке быстро заполняются нефтью, которую «очень дорого вывозить».

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Из-за конфликта было ограничено танкерное судоходство в Ормузском проливе, через который проходит от 15% до 20% мировых поставок нефти. Кроме того, обе стороны конфликта бьют по объектам нефтяной промышленности стран Ближнего Востока. 6 марта цена нефти Brent впервые за два года превысила $89 за баррель.

