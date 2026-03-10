Вчера исполнилось 68 лет президенту АО «Группа "Сафмар"» Михаилу Гуцериеву

Его поздравляет генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», кинорежиссер, народный артист РФ Карен Шахназаров:

— Дорогой Михаил Сафарбекович! Примите самые искренние поздравления с Днем рождения! Неизменно восхищает масштаб Вашей личности — человека, сумевшего покорить вершины в бизнесе, науке и искусстве. Для меня Вы — пример того, как строгость ума предпринимателя гармонично сочетается с тонкой душевной организацией поэта. Стихи, рождающиеся в Вашей душе, обретают вторую жизнь в песнях наших лучших исполнителей, находя отклик у миллионов слушателей. Создавать музыку словом — это великий талант! Желаю Вам неиссякаемого вдохновения, крепкого здоровья и новых ярких свершений на благо культуры.

