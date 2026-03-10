Несоюзный экосбор

Применение в России с 2026 года понижающих коэффициентов к экологическому сбору даст преимущества местным производителям упаковки по отношению к импортерам из Белоруссии, опасаются компании из республики. Размер коэффициентов зависит от использования вторичного сырья, но обязательное условие — локализация производства в РФ. Поставщики ждут, что это вызовет опережающий рост цен на упаковку и товары из Белоруссии на российском рынке, и просят скорректировать законодательство.

Белорусские производители полимерной продукции столкнулись с затруднениями при поставках на российский рынок из-за норм законодательства о расширенной ответственности производителя (РОП), выяснил “Ъ”. Соответствующее письмо (есть у “Ъ”) один из поставщиков, «Мультипак» (Гомель), написал в российский Союз переработчиков пластмасс (СПП). В компании указывают, что в 2025 году белорусские и российские поставщики пластиковой продукции заплатили экосбор в равном размере.

Но с 2026 года возникают риски из-за возможности применения резидентами РФ понижающих коэффициентов, которые обеспечат им льготы по уплате экосбора.

Такие коэффициенты зависят от количества вторичного сырья, использованного при производстве упаковки. Они применяются, если соблюдаются два условия: у вторсырья российское происхождение, а упаковка с его применением выпущена на территории РФ. «В результате импортеры белорусской упаковки или товаров в упаковке будут платить экосбор за утилизацию всегда в размере 100%, даже если белорусская компания использует вторсырье из РФ»,— говорят в «Мультипаке». По оценкам компании, белорусская упаковка окажется дороже российской минимум на 25–30%, и товары в упаковке, например молочные продукты из Белоруссии, подорожают больше, чем местные.

Механизм РОП предполагает ответственность производителей упаковки за ее последующую утилизацию. Компании могут это сделать самостоятельно или заплатить экосбор, который направляется на развитие мощностей по переработке. Норматив обязательной утилизации упаковки должен постепенно вырасти до 100% к 2027 году. В 2025 году компании заплатили почти 20 млрд руб. экосбора. Минприроды предлагало с 2026 года повысить ставки экосбора в несколько раз, но инициатива не нашла поддержки в правительства (см. “Ъ” от 6 октября 2025 года).

По расчетам «Мультипака», для компании экосбор при поставке 22 тыс. тонн пленок и упаковки на российский рынок при «умеренном понижающем коэффициенте» может составить в этом году 343,7 млн руб., а у производителя—резидента РФ — 213,1 млн руб.

В 2027 году эта разница увеличится до 181 млн руб., а в случае принятия предложенных Минприроды новых ставок экосбора — до 320 млн руб., что практически закроет рынок РФ для поставщиков упаковки и многих видов товаров в упаковке из Белоруссии, говорят в «Мультипаке».

Заместитель гендиректора «Мультипака» Павел Колесников отмечает, что проблема касается не только поставщиков полимерной упаковки и пленки, но и стеклотары, картона и т. д. В качестве решения компания предлагает отменить понижающий коэффициент.

Гендиректор СПП Петр Базунов говорит, что трудности белорусских производителей вызваны «несогласованностью законодательства». А в целом, считают в СПП, ситуация возникла прежде всего из-за переноса ответственности с заказчиков упаковки на ее производителей, а впоследствии — из-за недостаточной проработки определений упаковки, сырья и полуфабрикатов, не учитывающих условия технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки», где эти понятия были закреплены.

Советник отдела экологической экспертизы «АльфаПро» Лариса Косюк отмечает, что российский закон «Об отходах производства и потребления» дает неудачное определение понятия «упаковка», из-за чего в качестве упаковки может рассматриваться продукция, ей не являющаяся и не используемая в этом качестве.

Светлана Радионова, глава Росприроднадзора, февраль 2026 года, ТАСС: «Россия строит экономику замкнутого цикла — ради того, чтобы всем нам было удобно, красиво и приятно жить».

В связи с письмом белорусских производителей СПП в начале марта обратился к вице-премьеру Дмитрию Патрушеву и попросил поручить Минприроды и Минэкономики провести дополнительный анализ законодательства о РОП и внести соответствующие изменения. СПП также планирует направить предложения о внесении изменений в методику расчета ставок РОП в правительство во второй половине марта. В Минприроды заявили “Ъ”, что пока обращений по этому вопросу не получали.

