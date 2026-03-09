Экс-президента Франции Николя Саркози снова отправят за решетку

Французский суд сегодня отказал бывшему президенту страны Николя Саркози в объединении двух приговоров по разным уголовным делам. Таким образом, экс-глава государства должен будет отдельно отбывать шестимесячное наказание, назначенное ему по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании 2012 года, сообщает телеканал BFM.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николя Саркози

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Николя Саркози

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Адвокаты Саркози просили применить процедуру так называемого объединения наказаний, то есть засчитать уже отбытую меру наказания по одному делу в счет другого. Речь идет о двух громких процессах последних лет — «деле о прослушке» и незаконном влиянии и деле Bygmalion о фальшивых счетах во время президентской кампании 2012 года.

В феврале бывший президент попросил суд признать, что шестимесячный срок лишения свободы по делу Bygmalion уже фактически исполнен. В качестве аргумента он ссылался на то, что в период с февраля по май 2025 года уже носил электронный браслет в рамках наказания по «делу о прослушке». Однако суд счел, что условия для объединения наказаний в данном случае не выполнены.

Французское уголовное право допускает объединение приговоров, если преступления были совершены до вынесения окончательного решения суда и если назначенные наказания являются однородными. По мнению суда, в ситуации Саркози эти условия не позволяют автоматически зачесть уже отбытое наказание. Бывший президент должен будет подчиниться приговору по делу Bygmalion — шесть месяцев лишения свободы с электронным браслетом.

Уже 16 марта в Париже начнется новый процесс в апелляционном суде по делу о предполагаемом ливийском финансировании его президентской кампании 2007 года. В прошлой инстанции он был признан виновным в «участии в преступном сообществе» и приговорен к пяти годам лишения свободы.

Николя Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 год и после ухода из политики неоднократно становился фигурантом судебных расследований. Сегодняшнее решение суда по вопросу объединения наказаний стало очередным эпизодом в череде судебных разбирательств вокруг бывшего лидера страны.

Алексей Тарханов, Париж