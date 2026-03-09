Штрафы за отсутствие гражданской страховки у таксистов смягчились

Президент Владимир Путин подписал 8 марта закон, который значительно смягчает ответственность для таксистов за отсутствие обязательной страховки гражданской ответственности пассажиров (ОСГОП). Документ действует со дня опубликования.

До сих пор это нарушение грозило должностным лицам перевозчиков штрафами в 40–50 тыс. руб., а юрлицам — в 0,5–1 млн руб. В марте 2025 года межфракционная группа из семи депутатов ЕР и КПРФ внесла в Госдуму проект поправок к КоАП, предложив более мягкие наказания. Документ выделял перевозку пассажиров и багажа на такси в отдельную норму ст. 11.31 кодекса. Таксистов без страховки авторы поправок при этом предложили штрафовать на сумму от 1 тыс. до 5 тыс. руб., индивидуальных предпринимателей — на 20–25 тыс. руб., а юрлиц — на 30–40 тыс. руб. В ходе рассмотрения в Госдуме поправки были скорректированы и лишились предложенной вилки штрафов. Так, граждан решили наказывать штрафом в 5 тыс. руб., индивидуальных предпринимателей — в 25 тыс., а юрлиц — в 40 тыс. руб. Госдума приняла поправки в феврале 2026 года.

Закон об ОСГОП начал действовать с 2013 года, обязав страховать гражданскую ответственность перевозчиков на всех видах транспорта, за исключением метрополитена (для них предусмотрены отдельные полисы) и такси. В сентябре 2024 года вступил в силу закон, обязавший иметь полисы ОСГОП и таксистов. Покупать их должны перевозчики (то есть юрлица), индивидуальные предприниматели и самозанятые в такси. До вступления этой нормы пострадавший пассажир мог рассчитывать на компенсацию до 500 тыс. руб. (предельный лимит по ОСАГО), ОСГОП же предполагает выплаты до 2 млн руб. за причинение вреда здоровью. Средняя стоимость годового полиса, по данным авторов законопроекта, составляет 3,4 тыс. руб.

В пояснительной записке к поправкам говорилось, что ст. 11.13 КоАП РФ выступает «нормативно-дисциплинирующей мерой воздействия» на перевозчиков, но вместе с тем должна быть «исполнимой», а не «убийственной». Санкции по этой статье кодекса введены в основном для авиакомпаний и железнодорожных перевозчиков, разъясняли авторы инициативы. Тогда как штрафы в размере от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. ставят на грань банкротства даже крупные таксопарки, добавлялось в пояснительной записке. По данным страхового союза, полисы ОСГОП есть лишь у 30% машин в отрасли.

Александр Воронов