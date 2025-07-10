Пассажиры не дождутся полиса

Госдума приняла в первом чтении законопроект, значительно смягчающий ответственность для таксистов за отсутствие обязательной страховки гражданской ответственности пассажиров (ОСГОП). Сейчас это нарушение грозит таксопаркам и индивидуальным предпринимателям-таксистам штрафами до 1 млн руб. Авторы поправок предлагают снизить верхнюю планку до 40 тыс. руб., называя действующие санкции «убийственными» для отрасли. Смягчение санкций, впрочем, может быть еще пересмотрено: дополнительное «обоснование» инициативы у депутатов попросило правительство РФ. По данным страхового союза, полисы ОСГОП есть лишь у 30% машин в отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Часть пассажиров в результате принятия закона будут не застрахованы при поездках на такси

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Часть пассажиров в результате принятия закона будут не застрахованы при поездках на такси

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Проект поправок к КоАП РФ в марте 2025 года в Госдуму внесла межфракционная группа из семи депутатов ЕР и КПРФ (включая первого зампреда парламентского комитета по защите конкуренции Игоря Игошина) и сенатора Василия Иконникова. Авторы документа предлагают выделить перевозку пассажиров и багажа на такси в отдельную норму ст. 11.31 кодекса. Сейчас по этой статье для перевозчиков, не выполнивших требования по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика (страхование вреда здоровью пассажиров), действуют внушительные штрафы — 40–50 тыс. руб. для должностных лиц и 0,5–1 млн руб. для юрлиц. Таксистов без страховки в Госдуме предложили наказывать мягче, штрафуя граждан на сумму от 1 тыс. до 5 тыс. руб., индивидуальных предпринимателей — на 20–25 тыс. руб., а юрлиц — на 30–40 тыс. руб.

Закон об ОСГОП начал действовать с 2013 года, обязав страховать гражданскую ответственность перевозчиков на всех видах транспорта, за исключением метрополитена (у них есть отдельные полисы) и такси. С 1 сентября 2024 года вступил в силу закон, обязавший иметь полисы ОСГОП и таксистов. Покупать их должны перевозчики (то есть юрлица), индивидуальные предприниматели и самозанятые в такси. До вступления этой нормы пострадавший пассажир мог рассчитывать на компенсацию лишь до 500 тыс. руб. (предельный лимит по ОСАГО), ОСГОП же предполагает выплаты до 2 млн руб. за причинение вреда здоровью. Средняя стоимость годового полиса, по данным депутатов, составляет 3,4 тыс. руб.

В пояснительной записке к проекту говорится, что ст. 11.13 КоАП РФ выступает «нормативно-дисциплинирующей мерой воздействия» на перевозчиков, но вместе с тем она должна быть «исполнимой». Санкции по этой статье кодекса были введены в основном для авиакомпаний и железнодорожных перевозчиков, чья совокупная годовая выручка, по данным МСФО, превышает соответственно 612 млрд и 106 млрд руб., подчеркивают депутаты.

Для таксопарков с годовыми оборотами до 5,5 млрд руб. действующие санкции «чрезвычайно высоки», говорится в пояснительной записке. Штрафы в размере от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. «ставят на грань банкротства» даже крупные таксопарки, полагают депутаты, предупреждая: это может привести к ликвидации до 70% профильных организаций.

«Эти штрафы планировались для больших компаний, "Аэрофлота", РЖД и прочих. Санкции практически убийственны для небольших компаний и частных предпринимателей, обладающих небольшим оборотом»,— подтвердил на слушаниях в Госдуме соавтор поправок Игорь Игошин (ЕР). Депутат Михаил Шеремет (ЕР) интересовался, не приведет ли принятие поправок к росту цен на услуги таксистов. Но господин Игошин заверил, что проект принимается, чтобы роста как раз не было. Законопроект принят Госдумой в первом чтении единогласно.

Примечательно, что поправки концептуально поддержали в правительстве РФ, но указали, что отсутствие ОСГОП у таксистов является грубым нарушением закона и характеризуется «умышленной формой вины».

В связи с этим в Белом доме попросили авторов документа дополнительно обосновать «существенное (до 25 раз)» уменьшение размера штрафа ко второму чтению законопроекта в Госдуме. Содокладчик, член комитета Госдумы по госстроительству Никита Румянцев (ЕР) также отметил во время обсуждения в парламенте, что размер штрафов еще предстоит обсудить в следующих чтениях.

Такси — высокорисковый вид перевозок, автомобили такси попадают в аварии в разы чаще, чем другие легковые машины, напомнили “Ъ” в Национальном союзе страховщиков. При этом, по данным союза, лишь 30% такси в РФ застрахованы по ОСГОП. «Полис позволяет значительно улучшить финансовую защиту пассажирам такси в случае причинения вреда их жизни или здоровью. Штраф за его отсутствие не должен быть очень маленьким, чтобы он не стал дестимулирующим фактором по заключению договоров ОСГОП»,— полагают в союзе. «Чем меньше нагрузка на водителя такси, тем лучше»,— прокомментировал, в свою очередь, поправки глава координационного совета Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.

Александр Воронов, Иван Буранов