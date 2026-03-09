Фестиваль «Дух огня» в Ханты-Мансийске откроет фильм Пьера Ришара

Фильмом открытия фестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийске станет картина Пьера Ришара «Человек, который видел медведя, который видел человека», говорится на сайте фестиваля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пьер Ришар

Фото: Олег Никишин, Коммерсантъ Пьер Ришар

Фото: Олег Никишин, Коммерсантъ

Пьер Ришар выступил режиссером, сценаристом и исполнителем главной роли. Первый показ фильма состоялся в прошлом году в Каннах.

XXIV Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» пройдет в Ханты-Мансийске с 12 по 16 марта. Ранее губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук сообщал, что на него было подано 630 работ из 39 стран. В рамках программы пройдет всероссийская премьера фильма «Приключения желтого чемоданчика», который представит директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева, и специальный показ фильма «Буратино», который представит Федор Бондарчук.

В прошлом году кинофестиваль «Дух огня» посетило более 17 тыс. человек. На участие было отправлено 560 заявок из 40 стран.

Алексей Буров