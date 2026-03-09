Минобороны Катара отчиталось о 17 сбитых ракетах Ирана

К полудню 9 марта над Катаром сбили 17 баллистических ракет и шесть беспилотников Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Катара в соцсети Х.

Министерство добавило, что вооруженные силы Катара перехватили все ракеты и БПЛА «без каких-либо жертв». Около часа назад Минобороны сообщило об отражении ракетной атаки на страну.

Источник ТАСС в диспетчерской службе района полетной информации «Доха» сообщил, что Катар закрыл свое воздушное пространство до 06:59 мск 10 марта. Авиационные власти страны разрешают полеты государственной и санитарной авиации, а также полеты для поиска и спасения, но по предварительному согласованию.

Авиасообщение со странами Персидского залива было приостановлено 28 февраля из-за военного конфликта между США, Израилем и Ираном. Только в ОАЭ остались более 50 тыс. российских туристов, еще несколько тысяч — в соседних странах, включая Катар. Вывоз пассажиров из ОАЭ и Омана начался 2 марта. К 8 марта из стран Ближнего Востока, включая Катар, вывезли 45 тыс. человек.

