В Катаре более 300 человек арестовали за фейки в соцсетях о «текущей ситуации»

МВД Катара арестовало 313 человек за съемку и публикацию в соцсетях «вводящих в заблуждение» видео и ложной информации, «связанной с текущей ситуацией». Об этом сообщило ведомство в соцсети X.

Аресты производили сотрудники департамента по предотвращению экономических и киберпреступлений. Пресс-служба МВД Катара отметила, что против арестованных приняли «необходимые правовые и административные меры». Ведомство призвало верить информации только из официальных источников.

По закону Катара о киберпреступлениях, за распространение фейков в интернете гражданам грозит штраф до $137 тыс., тюремное заключение сроком до трех лет. Для иностранных граждан за совершение подобного преступления возможна депортация.

28 февраля США и Израиль начали операцию против Ирана. В ответ иранские власти атаковали американские военные базы в странах Персидского залива, в том числе в ОАЭ, Катаре, Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии. В Катаре под удар иранских дронов попала госкомпания QatarEnergy, из-за чего она остановила производство СПГ. Иранская сторона также нанесла удары по американской военной базе Аль-Удейд в Катаре.

