В ЕК заявили, что запасов газа в Европе хватит до конца отопительного сезона

Поставки энергии в Европе остаются стабильными, несмотря на эскалацию на Ближнем Востоке, заявила представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен. По ее словам, уровень запасов газа в хранилищах Евросоюза (ЕС) покроет оставшуюся часть отопительного сезона.

«Уровень запасов газа в хранилищах все еще достаточно высок, чтобы покрыть оставшуюся часть зимы, оставшуюся часть отопительного сезона»,— сказала госпожа Итконен на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Энергоносители стали дорожать после того, как США и Израиль 28 февраля атаковали Иран. В ответ республика начала наносить удары по американским военным базам в Персидском заливе. Bloomberg писало, что ЕC находится в уязвимом положении, поскольку после зимы его запасы сжиженного природного газа «истощены». Сегодня цена газа в Европе превысила $800 впервые с января 2023 года.

О развитии событий — в онлайн-трансляции «Ъ».