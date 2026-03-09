Лихачев: Путин лично участвует в решении вопросов безопасности россиян на АЭС «Бушер»

Ситуация в районе Бушерской АЭС в Иране остается сложной, заявил гендиректор «Ростатома» Алексей Лихачев. По его словам, президент Владимир Путин принимает участие в решении вопросов обеспечения безопасности сотрудников госкорпорации.

Как уточнил господин Лихачев, ударов ни по самой АЭС, ни по стройплощадке и поселкам проживания персонала пока не было. «Я в регулярном режиме информирую руководство страны о ситуации как на площадке, так и в коллективе... Владимир Путин не просто держит ситуацию на контроле, но и лично участвует в решении вопросов обеспечения безопасности наших сотрудников»,— рассказал он газете «Страна Росатом».

28 февраля США и Израиль 28 февраля атаковали Иран. В ответ иранские власти стали наносить удары по американским военным базам в Персидском заливе. Из страны эвакуировали детей сотрудников «Росатома» и 94 человека из числа избыточного персонала. Строительные работы на АЭС «Бушер» были приостановлены.

