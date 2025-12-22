Ставропольским аграриям выплатили 6,3 млрд рублей господдержки

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провел еженедельное планерное совещание с руководителями ведомств и главами муниципалитетов. И.о. министра сельского хозяйства Константин Ишков доложил: с начала 2025 года аграрии получили 6,3 млрд рублей из запланированных 6,8 млрд. Власти поручили ведомству ускорить выплаты, чтобы фермеры закупили семена, технику, горюче-смазочные материалы и удобрения к посевной 2026 года, сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Аграрии активно готовятся к сезону. Они пополняют запасы ГСМ и минудобрений, ремонтируют технику. Регион собрал рекордный урожай благодаря опыту фермеров и современным технологиям. Ставрополье лидирует в России по зерновым: в 2025 году урожайность выросла на 20%, собрали свыше 10 млн тонн зерна.

Господдержка идет по 35–40 направлениям, включая растениеводство, животноводство, агрострахование и малые хозяйства. Федеральный бюджет выделил свыше 5 млрд рублей, край добавил свои средства. В ноябре вице-премьер Дмитрий Патрушев встретился с Владимиром Владимировым и подтвердил: аграриям обеспечат ресурсы, включая топливо. Озимый сев охватил 1,6 млн га — 86% плана, все семена российской селекции.

Владимир Владимиров подчеркнул: сельское хозяйство — основа экономики края. Оно обеспечивает продовольственную безопасность Ставрополья и страны, как требует президент. В 2026 году поддержка продолжится: добавят гранты «Агромотиватор» для фермеров, помощь кооперативам. Агрострахование вырастет до 776 млн руб. — на 10% больше, чем в 2025-м, и покроет 30% посевов.

Регион инвестирует в мелиорацию, овощехранилища, садоводство и виноградарство. Малые хозяйства уже получили 185 млн руб. Льготные кредиты выросли: аграрии взяли их на 5 млрд руб. Эти меры помогут удержать лидерство Ставрополья в АПК. Фермеры намерены повторить успех 2025 года.

Станислав Маслаков