Bloomberg: Saudi Aramco предложила проводить срочные поставки нефти через тендеры

Компания Saudi Aramco предложила срочные поставки нефти посредством серии редких тендеров, сообщает Bloomberg. Решение принято на фоне фактического закрытия Ормузского пролива, которое вынуждает перенаправлять поставки через Красное море.

По информации трейдеров, Saudi Aramco предложила для покупки три сорта нефти — Arab Extra Light, Arab Heavy и Arab Light. Как утверждает агентство, за последние дни компания предложила около 4,6 млн баррелей этих сортов. Bloomberg уточняет, что обычно саудовский производитель поставляет сырую нефть только по долгосрочным контрактам.

Согласно данным порталов отслеживания судов, объемы отгрузок с западных терминалов Саудовской Аравии в марте выросли и достигли около 2,3 миллиона баррелей в день. Это почти на 50% больше, чем королевство отгружало с этих терминалов с конца 2016 года. Трейдеры отмечают, что поставки по тендерам предлагаются по цене, превышающей официальные отпускные цены соответствующих сортов на март.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. В ответ республика атаковала Израиль и американские военные базы в Персидском заливе. Иран предупредил, что не будет пропускать через Ормузский пролив торговые суда и военные корабли «стран-противников». По оценке Еврокомиссии, ограничения в проливе затронули более 3 тыс. судов. США ожидают скорого возобновления движения через пролив.