Минэнерго США ожидает скорое возобновление движения через Ормузский пролив

Министр энергетики США Крис Райт выразил уверенность, что судоходство через Ормузский пролив в ближайшее время вернется в нормальное русло. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала CNN News.

Ранее иранский Корпус стражей исламской революции предупредил суда об опасности прохода через пролив в связи с военными действиями между США, Израилем и Ираном. Член высшего совещательного органа Ирана Мохсен Резаи объявил о невозможности торговли через пролив до особого уведомления.

Боевые действия начались 28 февраля после атаки США и Израиля по иранской территории. В первый же день под удар попала школа на юге Ирана, погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи. По данным постпреда Ирана при ООН, общее число жертв превысило 1,3 тыс. человек. Тегеран наносит ответные удары по американским военным объектам в регионе и по израильской территории.