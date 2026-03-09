Церемония присяги новому лидеру Ирана пройдет 9 марта в Тегеране

Церемония присяги на верность новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи пройдет 9 марта в Тегеране, сообщает агентство Fars. Мероприятие начнется в 15:00 (14:30 мск) на площади Азади в центре Тегерана.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит 28 февраля, в первый день совместной операции США и Израиля против исламской республики. Ночью 9 марта стало известно об избрании 56-летнего Моджтабы Хаменеи на пост нового верховного лидера.

Моджтаба Хаменеи — шиитский священнослужитель. Он известен тесными связями с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), писала The New York Times. По словам источников газеты, после гибели Али Хаменеи КСИР настаивал на назначении его сына.

Чем известен Моджтаба Хаменеи — в материале «Ъ».