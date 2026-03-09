КСИР объявил о новой волне ударов по Израилю и военным базам США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о проведении 30-й волны операции «Истинное обещание 4» под руководством нового верховного лидера Ирана. Информацию передает иранское агентство Fars.

Агентство опубликовало видео с пусками ракет «Фаттах» и сверхтяжелых ракет классов «Хорремшехр-4» и «Хейбар». Позже Fars сообщило, что в Бахрейне были поражены две американские военные базы, логистическая база США возле аэропорта Багдада, а также нефтяные объекты Бахрейна.

«Истинное обещание 4» представляет собой удары Ирана по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке. Ее начали проводить в ответ на бомбардировки США и Израиля, которые начались 28 февраля, и продолжаются до сих пор.