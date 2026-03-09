Дмитриев: нефть выше $100 усиливает позиции РФ в мировой экономике

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что рост цен на нефть усиливает позиции России на международной арене. Сегодня цена барреля Brent превысила $111 впервые с июля 2022 года.

«Нефть выше $100 — и голос России в мировой экономике и геополитике звучит ещё громче. Реальность вновь берет свое: игнорировать Россию невозможно»,— написал господин Дмитриев в своем Telegram-канале.

По его словам, Россия остается системообразующим поставщиком энергии, без которого невозможны «глобальная стабильность и устойчивый мировой рост».

Цены на нефть выросли после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Из-за конфликта было ограничено танкерное судоходство в Ормузском проливе, через который проходит от 15% до 20% мировых поставок нефти. Кроме того, обе стороны конфликта прибегают к ударами по объектам нефтяной промышленности стран Ближнего Востока.

