Трамп отказался подписывать законопроекты, пока Конгресс не примет закон о выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен блокировать подписание любых законопроектов до тех пор, пока Конгресс не примет «Акт о спасении Америки» (SAVE America Act). Этот документ обязывает избирателей предъявлять удостоверение личности с фотографией и подтверждать гражданство для участия в голосовании.

«Это нужно сделать немедленно. Это важнее всего остального»,— написал американский президент в соцсети Truth Social.

Как отмечает Axios, господин Трамп также призвал к включению в принятый Палатой представителей законопроект положений, ограничивающих голосование по почте и оказание медицинской помощи с целью смены пола.

Требования президента могут серьезно осложнить работу правительства, поскольку под угрозой вето может оказаться проект финансирования Министерства внутренней безопасности, по которому Конгресс не может прийти к соглашению уже около месяца. Даже если законодателям удастся договориться, заявление господина Трампа фактически означает, что документ не будет подписан без выполнения его условий, и в США начнется частичный шатдаун.

В США правила голосования устанавливаются на местном уровне, и сейчас в некоторых штатах США возможно голосование без документов, удостоверяющих личность. Среди них — Калифорния, Невада, Нью-Йорк. В таких случаях личность обычно подтверждается сверкой подписи в журнале регистрации с подписью, хранящейся в избирательных записях.

Промежуточные выборы в США пройдут в ноябре 2026 года. Axios сообщало о риске утраты республиканцами США контроля над Конгрессом.